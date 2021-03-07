اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طائرة لإير فرانس تهبط اضطراريا فى بلغاريا بسبب سلوك راكب

الأحد، 07 مارس 2021 03:00 ص
طائرة لإير فرانس تهبط اضطراريا فى بلغاريا بسبب سلوك راكب اير فرانس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون بلغار أمس السبت إن طائرة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (أير فرانس) كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي هبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة بسبب سلوك أحد الركاب .

وقال إيفيلو أنجيلوف المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران .

ودفع سلوكه العدواني قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا. ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر. وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

وقال أنجيلوف للصحفيين "نحقق في تصرفاته ودوافعه.

"لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".

 

 

 


اير فرانس

هبوط اضطرارى

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة