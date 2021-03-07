اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 43 صيادا هددوا الحياة البرية فى زيمبابوى

الأحد، 07 مارس 2021 11:28 م
ضبط 43 صيادا هددوا الحياة البرية فى زيمبابوى زيمبابوى - أرشيفية
أ ش أ

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ألقت السلطات الأمنية في زيمبابوي القبض على 43 صيادا هددوا الحياة البرية من خلال عمليات الصيد الجائر للأسماك التي يقومون بها دون الالتزام بالتعليمات القانونية المفروضة للحفاظ على الحياة البرية في بالبلاد.

وتسببت عمليات الصيد الجائر لاسيما التي يقوم بها صيادو الأسماك في انخفاض أعداد السمك بشكل كبير، وأدى الإفراط في الصيد لنفاد مخزونات الأسماك في سد "توجوي-موكوسي" في ماسفينجو بشدة العام الماضي.
وأكد المتحدث باسم هيئة إدارة الحدائق والحياة البرية في زيمبابوي، اليوم الأحد، مواصلة الدوريات في البحيرات في جميع أنحاء البلاد للحد من الصيد الجائر للأسماك لوقف التهديدات التي يلحقها هذا الصيد بالحياة البرية.
وحذر المتحدث صيادي الأسماك من التعرض للمسائلة القانونية إذا ما قاموا بهذا الأمر، مشددا على أنه لن يتم التسامح مع الصيد الجائر.


زيمبابوى

شرطة زيمبابوى

الصيد الجائر للأسماك

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