اليوم السابع
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ضبط 36 ألف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 07 مارس 2021 10:14 م
ضبط 36 ألف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة مكملات غذائية
البحيرة ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئه على الأسواق لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملة عن ضبط أكبر كمية من المكملات الغذائية بكميات كبيرة بلغت 1510 كرتونة باجمالي 36240 عبوة منتهية الصلاحية .

حيث تم تحميل الكميات على سيارات، والتحفظ عليها باحد المخازن، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بذلك تمهيداً  للعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية، و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 


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