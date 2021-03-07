اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال جملة على صيدليات القليوبية

الأحد، 07 مارس 2021 08:37 م
ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال جملة على صيدليات القليوبية جانب من المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبر على الصيدليات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل  وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات مدير عام الصيدلة لدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنري، لمتابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيروس كورونا، ومن أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.

وقام التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بالخانكة، بحملة مكبرة على الصيدليات، برئاسة الدكتورة رانيا حمدي رئيس قسم التفتيش، وبعضوية د. أمل حسين و د. أسماء محمد، ومفتشي الصيدليات بالإدارة، وبالمرور على الصيدليات.

وأسفرت الحملة، عن ضبط المخالفات منها ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها داخل القطر المصري، وهي "2 أنبوبة كريم، و4 أنبوبة چل، و8 زجاجات أدوية، و142 كبسول مواد منشطة، و274 قرص"، كما تم ضبط أدوية عينات مجانية، وهي "63 أنبوبة كريم، و172 فيال، و10 كبسولات، و299 قرص، و5 زجاجة نقط"، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وهي "96 أنبوبة كريم، و10 أقراص"، وأدوية مستشفيات، وهي "10 أقراص، وكمية أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر".

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تحريز وعمل محضر بالشرطة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.

المضبوطات بالحملة

المضبوطات بالحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

جانب من المضبوطات بالحملة
جانب من المضبوطات بالحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

صيدليات القليوبية

التفتيش الصيدلى بالقليوبية

ادوية مجهولة المصدر

ادوية مهربة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية تؤكد تلقي 50 مواطنا لقاح فيروس كورونا المستجد

الأحد، 07 مارس 2021 09:07 ص

صحة القليوبية: نستهدف 1116088 طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

السبت، 27 فبراير 2021 01:54 م

"صحة القليوبية": فيديو منع مرضى الغسيل الكلوى من دخول مستشفى ناصر قديم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:34 م

صحة القليوبية: فحص 1362 مريض بالقافلة الطبية المجانية بقرية طحلة ببنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:04 ص

صحة القليوبية تواصل تطعيمات لقاح كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 06:56 م

مدير صحة القليوبية: إعادة ترتيب العمل لاستيعاب أعداد مصابى كورونا

الجمعة، 22 يناير 2021 12:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة