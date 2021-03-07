ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال جملة على صيدليات القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبر على الصيدليات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات مدير عام الصيدلة لدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنري، لمتابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيروس كورونا، ومن أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.

وقام التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بالخانكة، بحملة مكبرة على الصيدليات، برئاسة الدكتورة رانيا حمدي رئيس قسم التفتيش، وبعضوية د. أمل حسين و د. أسماء محمد، ومفتشي الصيدليات بالإدارة، وبالمرور على الصيدليات.

وأسفرت الحملة، عن ضبط المخالفات منها ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها داخل القطر المصري، وهي "2 أنبوبة كريم، و4 أنبوبة چل، و8 زجاجات أدوية، و142 كبسول مواد منشطة، و274 قرص"، كما تم ضبط أدوية عينات مجانية، وهي "63 أنبوبة كريم، و172 فيال، و10 كبسولات، و299 قرص، و5 زجاجة نقط"، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وهي "96 أنبوبة كريم، و10 أقراص"، وأدوية مستشفيات، وهي "10 أقراص، وكمية أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر".

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تحريز وعمل محضر بالشرطة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.

المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات بالحملة