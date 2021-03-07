صحيفة إيطالية: انتشار سلالة جديدة لكورونا بمدارس "بولاتى" وإصابة 45 طالبا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا انتشرت سريعا فى روضات الأطفال ومدرسة ابتدائية فى بولاتى، إحدى ضواحى ميلانو البالغ عدد سكانها 40 الف نسمة، بسرعة كبيرة، وفى غضون أيام قليلة فقط، ثبتت إصابة 45 طالبا و14 عاملا.

وأثارت السلالة الجديدة إنذار فى أوروبا، التى فرضت قيودا جديدا بعد تسجيل مليون حالة جديدة الأسبوع الماضى، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالاسبوع السابق، وبعد شهر ونصف من التراجع المتتالى فى الإصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولاتى تعتبر أول مدينة فى لومبارديا، وهى المنطقة التى كانت مركز الموجات الثلاث للوباء فى إيطالاي، لعزل نفسها من خلال الطفرات الجديدة التى أدت إلى ارتفاع معدلات العدوى فى أوروبا، وتشمل المتغيرات اثنين أخرين تم تحديدهما لأول مرة فى جنوب إفريقيا والبرازيل.

وقال رئيس بولاتى، فرانشيسكو فاسالو،: "هذا دليل على أن الفيروس لديه نوع من الذكاء، حتى لو كان كائنًا أحادى الخلية، يمكننا أن نرفع جميع الحواجز في العالم ونتخيل أنها ستنجح، لكنها فى النهاية تتكيف معها وتخترقها".

قال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) لأوروبا،: "إن انتشار المتغيرات هو الدافع وراء هذه الزيادة، لكن الأمر ليس كذلك فقط"، مشيرًا أيضًا إلى "اعادة الحياة والفتح فى المجتمع، عندما يكون كذلك"، لم يتم بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة".

ينتشر البديل البريطاني بشكل كبير في 27 دولة أوروبية تراقبها منظمة الصحة العالمية، والتي حددتها على أنها مهيمنة في عشر دول على الأقل: بريطانيا العظمى والدنمارك وإيطاليا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسرائيل وإسبانيا والبرتغال.

يحذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن هذه السلالة أكثر قابلية للعدوى بنسبة تصل إلى 50٪ من الفيروس الذى ظهر فى الربيع الماضى ومرة ​​أخرى فى الخريف ، ويمكن أن تتجاوز التدابير التى كانت فعالة في السابق، وقال كلوج "هذا هو سبب وجود مشاكل في الأنظمة الصحية الآن، هذه حقًا نقطة تحول، علينا أن نظل أقوياء وأن نكون منتبهين للغاية ".