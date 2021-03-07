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صحة القليوبية تؤكد تلقي 50 مواطنا لقاح فيروس كورونا المستجد

الأحد، 07 مارس 2021 09:07 ص
صحة القليوبية تؤكد تلقي 50 مواطنا لقاح فيروس كورونا المستجد لقاح فيروس كورونا _ صورة أرشيفية
القليوبية _ إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بالمستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى بيان له، أنه تم تطعيم 50 مواطنا حتى الآن، وأن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية هى مستشفى كفر شكر المركزى، وتستقبل المواطنين بدءاً من الساعة 3 عصرا وحتى الثامنة مساءً، ومستشفى معهد ناصر من الساعة 8 صباحاً حتى حتى الثامنة مساءً، وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقى اللقاح.

وأشار "عبد الغنى"، إلى أنه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال نفس المركز، ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى، على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الإحترازية والوقائية، ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.


صحة القليوبية

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لقاح فيروس كورونا

تلقى لقاح كورونا بالقليوبية

توزيع لقاح كورونا بالقليوبية

مستشفى معهد ناصر

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