اليوم السابع
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شركة "I-Events" تطلق "جوائز مصر لريادة الأعمال" وتعلن الفائزين 22 مايو.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 04:23 م
شركة "I-Events" تطلق "جوائز مصر لريادة الأعمال" وتعلن الفائزين 22 مايو.. صور
كتب محمود عسكر

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نظمت شركة I-Events أمس السبت مؤتمرا صحفيا استعدادا لحفل تكريم 22 شابا من رواد الأعمال لتكريم المميزين منهم ضمن حفل "جوائز مصر لريادة الأعمال" والذي من المقرر إقامته يوم 22 مايو المقبل.
 
وحضر المؤتمر عدد من شباب رواد الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم، استعدادا لحفل تكريم 22 شابا سيتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مميزة تتكون 56 عضوا من أهم رجال الأعمال والمسئولين ممن شهد لهم بالنزاهة والشرف في السوق المصري.
 
كما حضر الحفل المقام بهذه المناسبة أكثر من 200 مدعوا بينهم عدد كبير من رجال الأعمال الكبار ونخبة من الإعلاميين، والفنانين، المسئولين، دعما لهذا الحدث وتشجعيا للشباب على مواصلة النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في قيادة شركات كبرى ناجحة.
 
ويشترط في رجل الأعمال المستهدف أن يكون مصريا، والشركة مؤسسة من أقل من 15 سنة، بهدف التعريف بهذه الشركات، وعرض تجاربها، ليكون هؤلاء الشباب مصدر إلهام لكل شاب يريد أن يبدأ مشروعه الخاص الصغير، ويتمكنوا من إفادة بعضهم البعض، وبدء مشروعات مشتركة سويا.
 
وأكد عمرو منسي رئيس شركة I-Events ، في تصريح خاص لليوم السابع، أن الجائزة تستهدف شركات تعمل في 16 صناعة في السوق المصري، مثل التعليم والصحة والإعلام والهندسة والمواد الغذائية وغيرها وكل صناعة لها لجنة تحكيم خاصة بها، وأن مجلس إدارة الجائزة يتكون من نخبة من رجال الأعمال مثل أحمد السويدي ونجيب ساويرس وعلاء سبع وغيرهم، وتتكون لجنة التحكيم من 56 عضوا.
 
وقال منسي إن موضوع الجائزة كان حلم شخصي له يسعى لتنفيذه منذ 3 سنوات، ويعمل حاليا على إخراجه بشكل جيد لدعم الشباب، وهذا العام سيكون الدورة الأولى للجائزة، وسيحرص على استمرارها خلال السنوات المقبلة.
 
وأضاف أن الهدف من ذلك هو دعم الاقتصاد المصري من خلال تشجيع هذه الشركات على الاستمرار وعرض تجاربهم والاستفادة من التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 22 شابا من مؤسسي الشركات الناجحين، خلال حفل إلان نتيجة تقييم لجنة التحكيم يوم 22 مايو المقبل.
 
 
 
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الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو حسن
 
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رجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو منسي رئيس شركة I-Events

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عمرو منسي يتحدث خلال الاحتفالية

 

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جانب من الحفل بحضور أحمد السويدي وعلاء سبع
 
 
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الفنانة درة خلال الحفل
 
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منتصر النبراوي وحرمه

 

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جانب من الحضور في المؤتمر

 

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عدد من الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية

 

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جانب من الحفل

 

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جانب من الحضور في الحفل

 

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أيمن الجميل وحرمه داليا الماسخ

 

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خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو حسن

 

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رجل الأعمال نجيب ساويرس

 

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محمد أبو غالي وحرمه

 

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رجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو منسي رئيس شركة I-Events

 

 


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