سفير روسيا بالقاهرة يزور الأماكن التذكارية بالعلمين

كتبت ريم عبد الحميد

زار سفير روسيا فى القاهرة، السفير جورجى بوريسينكو ، ومبعوثون روس الأماكن التذكارية فى منطقة العلمين اليوم، الأحد، حيث وقعت معارك كبرى خلال الحرب العالمية الثانية. بحسب ما ذكر بيان للسفارة الروسية على فيس بوك.

وأوضح البيان أن السفير بوريشنكو والوفد المرافق له كرموا ذكرى حلفاء الاتحاد السوفيتى فى التحالف ضد الزعيم النازى أدولف هتلر، الذين سقطوا لتحقيق النصر المشترك.

وأشار بيان السفارة إلى أن روسيا تحتفل هذا العام بمرور ثمانين عاما منذ بداية الحرب الوطنية الكبرى 22 يونيو 1941، وهى الفترة التي شارك فيها الاتحاد السوفيتى فى الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء ضد ألمانيا وإيطاليا واليابان. وقال بيانا لسفارة إن الاتحاد السوفيتى، قد حقق الانتصار فى هذه الحرب وحرر العالم من الفاشية بعدما سقط فيها أكثر من 26.6 مليون رجل. وأوضحت السفارة أن "المعركة الدامية ضد الغزاة الفاشيين استمرت على مدار 1418 يوم وليلة وتركت بصمة فى تاريخ كل أسرة سوفيتية".

ويوجد فى العلمين مقابر تضم رفات ما يقرب من 20 ألف جندي، وهناك 50 ألف آخرين فقدوا فى المعارك التي دارت هناك. وتضم المقابر متحف العلمين العسكرى. وشهدت العلمين أحد معارك الحرب العالمية الثانية التي انتصر فيها الجنرال البريطاني مونتجمرى على قوات المحور بقيادة القائد العسكرى الألماني روميل.