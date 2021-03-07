"رياضة القليوبية" تطلق ورش عمل لمديرى مراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق ورش العمل الدورية مع مديري مراكز شباب إدارة بنها، ضمن ورش العمل النصف سنوية لجميع مراكز الإدارات الفرعية الثمانية؛ لمناقشة المستجدات الأوضاع بمراكز الشباب، والمشكلات التى تواجهها فى تطوير العمل بمراكز الشباب، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وأكد الصبروط، في بيان له، أهمية مراكز شباب إدارة بنها باعتبارها العاصمة، ومراكزها التى تمثل 25% من المحافظة ككل، مشيرًا إلى تطورات الأوضاع في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي للدولة وخطة متابعة مراكز الشباب، مع متابعة تنفيذ الأنشطة.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من الأنشطة المقررة شهريا، في وجود أعضاء جدد، واستقطاب فئات عمرية مختلفة، مؤكدًا ضرورة مواكبة حركة مؤسسات الدولة في تحديث بيانات موظفيها؛ لسرعة الأداء الحكومي فى المستقبل.

وتناول أيضا أهم معايير تقييم المديريات على مستوى الجمهورية، والعمل الجماعى والتنافس الجد وأهميته، وضرورة تسجيل الأنشطة والتفاعل على منظومة الربط الإلكتروني.

كما تطرق خلال حديثه، إلى نظام الاستثمار بحق الانتفاع "B.O.T"، مشيرًا إلى أن القليوبية نفذت 41 مشروعًا بين حمامات سباحة، ملاعب، قاعات أفراح، وإعطاء نبذة مختصرة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، وأهم الشروط والضوابط التي يجب اتباعها لتنفيذ عملية الطرح الاستثماري، وأن أي مركز شباب لديه أماكن غير مستغلة لديه ثروة كبيرة من خلالها يستطيع أن يكتفى ذاتيًا، والفائض في تطوير كيانه إلى الأفضل.

حضر الورشة وليد فرماي وكيل المديرية للرياضة، محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، الدكتورة سارة طه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومسؤول التفتيش المالي بالإدارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.