رويترز : مقتل3 صيادين من قطاع غزة بصاروخ فلسطيني طائش

(رويترز)

لقى 3 صيادين فلسطينيين حتفهم اليوم الأحد عندما انفجر القارب الذي كانوا يستقلونه قبالة قطاع غزة ، موضحة أنه من المرجح أن يكون سبب الحادث قذيفة صاروخية فلسطينية طائشة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان إن القارب كان على مسافة ميلين من ساحل قطاع غزة عندما أصابته القذيفة الصاروخية ودمرته بالكامل.

وأضاف البيان "المركز يدين الحادث والذي ترجح الدلائل وقوعه بسبب أعمال تدريب للمقاومة" في إشارة إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وتابع البيان أن المركز "يطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحقيق في الأمر، وإعلان النتائج على الملأ، ومحاسبة المسؤولين".

ونفى الجيش الإسرائيلي أي صلة له بالحادث وقال "مؤشراتنا تبين أن السبب في وفاتهم انفجار وقع من داخل غزة".