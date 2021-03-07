اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 11:22 م
خالد صلاح
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رومانيا تسجل 3300 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 07 مارس 2021 09:50 م
رومانيا تسجل 3300 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت رومانيا 3300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الأحد أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس التي سُجلت في البلاد منذ بداية الجائحة تجاوز في الوقت الحالي الـ 828 ألف إصابة، من بينهم نسبة شفاء بلغت 90 بالمائة.
كما تجاوز العدد الإجمالي للوفيات إثر المرض حاجز الـ 20 ألفا و900 حالة وفاة، بينما يتلقى 1100 مريض العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.
وستخضع مدينة تيميشوارا غربي البلاد إلى جانب أربع قرى أخرى لحالة إغلاق تبدأ منتصف ليل اليوم، بهدف مكافحة معدل الإصابات المرتفع هناك، بينما صُنفت مدينة رامنيكو فاتلسي جنوبي البلاد باللون الأحمر من حيث انتشار الفيروس.


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