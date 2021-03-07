رئيس مدينة سفاجا تتابع عمليات الرصف بمنطقة المجلس وتقسيم الشيماء

البحر الأحمر - عماد عرفة

واصلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولتها لمتابعة عمليات الرصف بالأسفلت الجارى تنفيذها بمدينة سفاجا وعدد من تقاسيم سفاجا وتركيب البلدورات والانترلوك فى عدد من شوراع المدينة ضمن خطة الرصف للعام المالى الحالي.

أوضحت رئيس المدينة، فى بيان لها أنه يتم متابعة الأعمال بصفة دورية، وطالبت بتطبيق المعايير والاشتراطات الفنية والهندسية خلال تنفيذ العملية، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار والالتزام بمناسيب كل شارع.

وتابعت: تلك الأعمال بتقسيم مجلس المدينة والشارع الرئيسى والتى تضمنت إنشاء أرصفة جانبية وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، موجهةً باستكمال تنفيذ بنود العملية بامتداد الطريق والشوارع المتفرعة منه، وإزالة الأسلاك والكابلات العشوائية بالمنطقة وكذا جميع المخالفات.

ووجهت رئيس المدينة، بإزالة أى تعديات من المواطنين فى تقسيم الشيماء على الأرصفة أو حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين دون التهاون أو محاباه لأحد.