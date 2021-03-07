رئيس مدينة أشمون: استمرار تلقى طلبات التصالح من المواطنين بقرى المركز.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، جولة مفاجئة على المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية، وذلك لمتابعة تلقى طلبات المواطنين للتصالح وتسديد مبلغ الجدية قبل انتهاء المدة القانونية المحددة والمقرر لها أواخر شهر مارس الجارى.

وأكد "سرور"، تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين أثناء التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وسط إجراءات احترازية كاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد سرور، على رؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المبنى المخالف بعد انتهاء المدة المقرر للتصالح أواخر شهر مارس الجارى.

ويواصل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية خلال الفترات الصباحية والمسائية وبإشراف علاء أبو حشيش نائب رئيس المدينة، حيث يتم متابعة تلقى واستلام طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية المحددة .



رئيس مدينة أشمون أثناء الجولة بالمركز التكنولوجى



رئيس مدينة أشمون يتابع تلقي طلبات التصالح من المواطنين بقرى المركز