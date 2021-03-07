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رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 07 مارس 2021 04:51 م
رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال الامتحانات للأسبوع الثاني على التوالي بكليات الألسن، الآثار والطب البيطر، وذلك بمقر الكليات بالجامعة الجديدة يصاحبه عمداء الكليات ووكلائها .

وخلال الجولة تأكد "عزيز"، من التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل من انتظام عمليات التعقيم داخل اللجان قبل وبعد الامتحانات، وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، توفير غرف للعزل المؤقت في حالة ظهور أي حالات إصابة، بالإضافة إلى التشديد علي التهوية الجيدة داخل اللجان، وتوافر المطهرات والكمامات

وقال الدكتور عبدالناصر ياسين عميد كلية الآثار، أن عدد الطلاب بلغ 387 يأدوا الامتحان على فترتين الصباحية من 10ص حتى 12م،  والمسائية من 1م حتى 3ع، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير الى 21 مارس 2021 .

وقال الدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين بلغ 587 طالب وطالبة بإجمالي لجان 48 لجنة، وتستمر الامتحانات من 28 فبراير حتى 25 مارس 2021، على فترة واحدة من الساعة 10ص حتى 1 ظ .

ومن جانبه قال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى، إن الامتحانات تستمر خلال الفترة من 7 الى 25 مارس، ويؤديها 950 طالب وطالبة.

 


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