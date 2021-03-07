رئيس جامعة بنى سويف يتفقد لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق وذلك للاطمئنان على أجواء انعقاد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بها.

وشدد رئيس الجامعة فى بيان على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان لضمان سير عملية الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أى صعوبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.

وشدد الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهاً ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.



دكتور منصور حسن يتفقد لجان الامتحانات