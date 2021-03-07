اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

الأحد، 07 مارس 2021 08:59 م
رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود الكعبة المشرفة - أرشيفية
أ ش أ

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية اليوم الاحد أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.
واتخذ الفريق الفني وفقا لوكالة الأنباء السعودية خلال أعمال الصيانة أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.


السعودية

رئاسة شئون الحرمين

الحجر الأسود

أعمال صيانة الكعبة المشرفة

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