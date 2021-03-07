دار مسنين أمريكية تستعين بكلاب مدربة على اكتشاف فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أبرمت شركة تدير دور رعاية المسنين في ولاية جورجيا الأمريكية شراكة مع منظمة غير ربحية محلية لتزويد المراكز بالكلاب التي يمكنها شم فيروس كورونا بدقة تصل إلى 95 %.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، فإنه تم اختيار دور رعاية المسنين بالشراكة مع المنظمة غير الربحية، التي تدرب الكلاب ، لتوفير ما لا يقل عن 5 كلاب في منشآتها في منطقة مترو أتلانتا.

عادة، يتم تدريب كلاب الخدمة على اكتشاف أشياء مثل التغيرات في نسبة السكر في الدم لمرضى السكر والنوبات القلبية، ولكن الآن تم تدريبهم على شم رائحة المرضى الذين لديهم فيروس كورونا في عينات العرق المأخوذة باستخدام مسحات معقمة.



الكلاب وشم كورونا

وقد ذكرت صحيفة Atlanta Journal-Constitution أن الكلاب لا تشم في الواقع رائحة الفيروس التاجي ولكن تشم الرائحة التي يفرزها الجسم عند محاربة الفيروس.

بدأ البرنامج عندما استقبلت المنشأة كلبًا يدعى مارشال ، ووفقا للمدربين سيكون أكثر فائدة لفحص الموظفين الذين يصلون للعمل وكذلك الضيوف عندما يُسمح لهم بالزيارة.



الكلاب شم عشنات كورونا

كما يأمل العاملين فى مجال التدريب، في أن يتم تدريب كلاب الخدمة في نهاية المطاف لتكون قادرة أيضًا على شم حالات أخرى مثل الأنفلونزا والمكورات العنقودية الذهبية المقاومة والتهابات المسالك البولية.



الكلاب بدار المسنين

وكانت دراسة أجريت العام الماضي من قبل باحثين من المدرسة البيطرية الوطنية في ألفورت ، فرنسا ، قامت بتجنيد 6 كلاب تم تدريبهم مسبقًا على شم أشياء أخرى وإعادة تدريبهم على اكتشاف فيروس كورونا.

بسبب حاسة الشم الحادة الشهيرة ، تم استخدام الكلاب لاقتلاع العقاقير والمتفجرات وحتى الكشف عن أمراض مثل سرطان القولون بنجاح.

أظهر العلماء الفرنسيون أن أفضل صديق للإنسان يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاذ الأرواح أثناء الوباء من خلال اكتشاف الفيروس بنسبة 75 إلى 100 % من الوقت.



الكلاب للتعرف على عينات كورونا

تم وضع كلاب استنشاق فيروس كورونا في مطارات في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، وهلسنكي ، فنلندا ، في الأشهر الأخيرة، وفي يناير ، تم الكشف عن أن ميامي هيت ستستخدم الكلاب لفحص المشجعين في أمريكان إيرلاينز أرينا لبعض الألعاب هذا الموسم.