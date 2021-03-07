اليوم السابع
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خطة إخلاء وتطوير المبنى.. أهم الإدارات المنقولة من مجمع التحرير.. إنفوجراف

الأحد، 07 مارس 2021 03:39 م
خطة إخلاء وتطوير المبنى.. أهم الإدارات المنقولة من مجمع التحرير.. إنفوجراف الإنفو

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تنفيذا لخطة إخلاء وتطوير مبنى مجمع التحرير، يرصد "اليوم السابع" في الإنفوجراف التالى الإدارات التى جرى نقلها من مجمع التحرير فى إطار خطة تطويره وإعادة استغلاله الاستغلال الأمثل، حيث يحتوى مجمع التحرير على 1309 حجرات و10 مصاعد ومدخلين رئيسيين ومدخلين جانبيين ومخرج للطوارئ، وكان يتردد عليه ما بين 25 لـ30 ألف مواطن يوميًا.

خطة تطوير مجمع التحرير
خطة تطوير مجمع التحرير

 

الطابق الأرضى:
 

مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية

 

الطابقان الأول والثانى:
 

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية

 

الطابق الثالث:
 

مديرية القوى العاملة

النيابة الإدارية

تراخيص الأجانب

أهم الإدارات المنقولة من مجمع التحرير
أهم الإدارات المنقولة من مجمع التحرير

 

الطابق الرابع:
 

مديريات الإسكان والطرق

والشباب والرياضة

المحكمة الإدارية لمجلس الدولة

 

الطابق الخامس:
 

الشئون الاجتماعية

النيابة الإدارية للتربية والتعليم

 

الطابقان السادس والسابع:
 

النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

الإدارات المنقولة من مجمع التحرير
الإدارات المنقولة من مجمع التحرير

 

الطابق الثامن:
 

مباحث الأموال العامة

 مجلس الدولة

 

الطابق التاسع:
 

مباحث التهرب الضريبى

 

الطابقان العاشر والحادى عشر:
 

هيئة قضايا الدولة ومباحث الأموال العامة

 

الطابق الثانى عشر:
 

مباحث التهرب الضريبى

تحقيقات الجوازات

 

 


مجمع التحرير

مجمع المصالح الحكومية

تطوير مجمع التحرير

إدارات مجمع التحرير

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