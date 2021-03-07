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"حديقة فريال التاريخية" وجهة زاور بورسعيد.. فيديو لايف

الأحد، 07 مارس 2021 02:27 ص
"حديقة فريال التاريخية" وجهة زاور بورسعيد.. فيديو لايف حديقة فريال ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء السبت، من داخل حديقة فريال التاريخية، بنطاق حى الشرق، فى محافظة بورسعيد.

تشهد حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حى الشرق، أعرق أحياء المحافظة، توافد المئات من زوار بورسعيد يوميا، وموقعها شاهد على حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.

وأطلقت محافظة بورسعيد، مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وكانت حديقة فريال ضمن هذه المبادرة وتم تطوير الحديقة وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للعامة.

 

 

 

احدي المنصات بالحديقة
احدي المنصات بالحديقة

 

جانب من الحديقة
جانب من الحديقة

 

طاحونة حديقة فريال
طاحونة حديقة فريال

 

المنصه الرئيسية بحديقة فريال
المنصه الرئيسية بحديقة فريال

 

مناظر جمالية بحديقة فريال
مناظر جمالية بحديقة فريال

 

حديقة فريال ببورسعيد
حديقة فريال ببورسعيد

 

حديقة فريال
حديقة فريال

 

تمثال الفلاح المصري بالحديقة
تمثال الفلاح المصري بالحديقة

 


حديقة فريال التاريخية

قناة السويس

حديقة فريال

حفل افتتاح قناة السويس

بورسعيد

محافظة بورسعيد

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