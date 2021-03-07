"حديقة فريال التاريخية" وجهة زاور بورسعيد.. فيديو لايف

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء السبت، من داخل حديقة فريال التاريخية، بنطاق حى الشرق، فى محافظة بورسعيد.

تشهد حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حى الشرق، أعرق أحياء المحافظة، توافد المئات من زوار بورسعيد يوميا، وموقعها شاهد على حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.

وأطلقت محافظة بورسعيد، مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وكانت حديقة فريال ضمن هذه المبادرة وتم تطوير الحديقة وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للعامة.



احدي المنصات بالحديقة



جانب من الحديقة



طاحونة حديقة فريال



المنصه الرئيسية بحديقة فريال



مناظر جمالية بحديقة فريال



حديقة فريال ببورسعيد



حديقة فريال