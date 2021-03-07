اليوم السابع
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خالد صلاح
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حبس شخصين تنمرا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية بالشرقية

الأحد، 07 مارس 2021 11:08 ص
حبس شخصين تنمرا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية بالشرقية حملة أمنية - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة أبوكبير العامة، اليوم، برئاسة أحمد شكرى، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس  شابين؛ لاتهامهما بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير. وأظهر الفيديو، شخصين اثنين يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيا، يُدعى "إ.ب"، من ملابسه.
 
وتبين أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، من القرية جرى ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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