جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة شاب في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وفاة شاب فى ظروف غامضة. وقررت النيابة العامة، فى التحقيقات التى جرت تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال محافظة المنيا، تكليف الطب الشرعى بالكشف الطبى على جثة الشاب وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية من عدمه .

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة بوفاة طالب بالصف الأول الثانوى فى ظروف غامضة.

بانتقال قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة تبين العثور على جثة، طالب بالصف الأول الثانوى من العدوة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1865جنح مركز العدوة، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.