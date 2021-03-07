جلسة محاكمة أجانب لجلبهم وزراعتهم المواد المخدرة بالغردقة.. غداً

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعقد محكمة جنايات البحر الأحمر، غدا الاثنين، جلسة محاكمة أجنبيين لجلبهم وزراعتهم المواد المخدرة بمدينة الغردقة، الجلسة الأولي لسائحة تم ضبطها بمطار الغردقة الدولي وبحوزتها اقراص اكتساتسي المخدر وكمية من الكوكايين، قيمتها 4 ملايين جنيه.

تفاصيل القضية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي حيث تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط سائحة، قادمة على متن رحلة طيران، بحوزتها كمية من أقراص الاكستاسي المخدر وكمية من الكوكايين، وبتفتيشها تبين وجود 7980 قرص اكتساسي، و250 جراما من مخدر الكوكايين داخل طيات ملابسها، وتم تحرير محضر لها وعرضها على النيابة العامة وحبسها والتجديد لها وإحالتها لمحكمة الجنايات.

كما تنظر محكمة الجنايات بسفاجا غدا الاثنين محاكمة شاب مصري يحمل إحدى الجنسيات الاجنبية لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة، حيث كان تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة .

وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلهم "11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى الخيوط"، و" كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".