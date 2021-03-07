جامعة أسيوط تدعم المشروعات الصغيرة ببرنامج تدريبى متخصص فى "صناعة المخبوزات"

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم مختلف الشراكات الناشئة والمشروعات الصغيرة الواعدة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية على نحو يسهم بشكل إيجابى فى تحسين النمو الاقتصادى ودفع عجلة التنمية وهو ما ينطلق فى إطار التوجه الذى تتبنّاه الدولة المصرية حالياً للتحفيز على ريادة الأعمال من خلال العديد من البرامج والمبادرات الشبابية التى تدعم تطوير الذات ومواكبة سوق العمل وخلق بيئة أعمال رائدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعمل ومخبز المنتجات الزراعية التابع لكلية الزراعة لمتابعة أعمال البرنامج التدريبى المتخصص فى "صناعة المخبوزات" والذى ينظمه مشروع تمكين 2 بالتعاون مع كلية الزراعة فى إطار المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" وذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية والدكتورة منال عبد الحميد المشرف العلمى على معمل ومخبز المنتجات الغذائية ورضا عبد الرحيم منسق مشروع تمكين 2 إلى جانى عدد من العاملين بالمعمل والشباب والفتيات المشاركين بالتدريب .

ومن جانبها أشادت الدكتورة مها غانم فى بيان بالدور الذى يؤديه معمل المنتجات الغذائية فى العمل على تحسين وتوفير المنتجات الغذائية والتى تتميز بالتنوع والجودة العالية والمواصفات الصحية الآمنة وكذلك الأسعار المتوازنة وذلك بما تخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع المحيط إلى جانب دوره المتميز فى تقديم البرامج والدورات التدريبية والاستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا الأغذية وتدريب العمالة من مختلف المستويات لتخريج كوادر مدربة على أعلى مستوى فى هذا المجال وهو ما يأتى فى إطار دوره الخدمى الذى يقدمه لكافة أبناء الصعيد.

وحول تفاصيل البرنامج التدريبى أوضح الدكتور عادل محمد محمود أن البرنامج يشمل تدريب نحو 10 من الشباب والشابات ضمن مبادرة صنايعية مصر لمدة 4 أيام متتالية داخل معمل ومخبز المنتجات بمختلف أقسامه وإكسابهم خبرات جديدة فى التدريب العملى إلى جانب تعريفهم بمجالات التسويق المختلفة بما يؤهلهم على تحسين مشروعاتهم الصغيرة وإدارتها بشكل جيد والمنافسة بها فى سوق العمل مشيراً إلى ما تتمتع به كلية الزراعة من إمكانيات هائلة من شأنها تعزيز الجانب التدريب لدى الشباب فى مختلف المتعلقة بمجالات تنسيق الحدائق ونباتات الزينة والإنتاج الحيوانى والمناحل وصناعات الألبان إلى جانب صناعة المخبوزات والمنتجات الغذائية وذلك بما يسهم فى توفير فرص اقتصادية متساوية وبيئة داعمة تعزز من ثقة الشباب بأنفسهم فى البدء بعمل مشروعاتهم الخاصة بهم.