تيار الحكمة بالعراق: زيارة بابا الفاتيكان محطة لاستعادة العراق مكانته الدينية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس تيار "الحكمة" فى العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية باعتباره "منبعا للديانات الإبراهيمية وباقي الأديان".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس تيار "الحكمة" في العراق، إن على الحكومة العراقية الاهتمام بالواقع السياحي في ذي قار وباقي المدن التاريخية في العراق، وإعداد البرامج والخطط التعريفية والترويجية وإنشاء القرى السياحية لاستقطاب السياح الأجانب من أنحاء العالم.

وأوضح رئيس تيار "الحكمة" في العراق أن لقاء البابا فرنسيس مع المرجع الديني علي السيستاني، صورة ناصعة عن أهمية السلام والتسامح في حياة الإنسان وأهمية الزعماء في إدارة دفة الوئام والتنوع، مشيدا بقرار الحكومة العراقية، باعتبار السادس من مارس يوما للسلام والتسامح في العراق.