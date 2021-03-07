اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تيار الحكمة بالعراق: زيارة بابا الفاتيكان محطة لاستعادة العراق مكانته الدينية

الأحد، 07 مارس 2021 05:57 م
تيار الحكمة بالعراق: زيارة بابا الفاتيكان محطة لاستعادة العراق مكانته الدينية بابا الفاتيكان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس تيار "الحكمة" فى العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية باعتباره "منبعا للديانات الإبراهيمية وباقي الأديان".

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس تيار "الحكمة" في العراق، إن على الحكومة العراقية الاهتمام بالواقع السياحي في ذي قار وباقي المدن التاريخية في العراق، وإعداد البرامج والخطط التعريفية والترويجية وإنشاء القرى السياحية لاستقطاب السياح الأجانب من أنحاء العالم.

 

وأوضح رئيس تيار "الحكمة" في العراق أن لقاء البابا فرنسيس مع المرجع الديني علي السيستاني، صورة ناصعة عن أهمية السلام والتسامح في حياة الإنسان وأهمية الزعماء في إدارة دفة الوئام والتنوع، مشيدا بقرار الحكومة العراقية، باعتبار السادس من مارس يوما للسلام والتسامح في العراق.

 

 

 

 


بابا الفاتيكان

عمار الحكيم

العراق

بابا فرنسيس

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة