تونس: 34 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8201 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و201 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 676 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 237 ألفًا و704 حالات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 276 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و579 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 280 حالة، إلى جانب 106 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
تونس: 34 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8201 حالةالأحد، 07 مارس 2021 11:10 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و201 حالة.
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