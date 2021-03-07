اليوم السابع
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توزيع بط مسكوفى على سيدات قرية دست الإشراف بالبحيرة ضمن مبادرة قرية منتجة

الأحد، 07 مارس 2021 02:02 م
توزيع بط مسكوفى على سيدات قرية دست الإشراف بالبحيرة ضمن مبادرة قرية منتجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية دست الإشراف التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، توزيع ألف بطة مسكوفى لعدد 50 سيدة مقترضة بالقرية، وذلك ضمن مبادرة "قرية بحراوية منتجة" التى تهدف إلى تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.

ويأتى ذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة والذى تم خلاله تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات بقرى المحافظة لتحفيزهن على إقامة مشروعات الدواجن.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات الصغيرة خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، مضيفا أن تلك المشروعات لها أهمية كبرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق.

 

 


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