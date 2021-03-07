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تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الغربية.. فيديو

الأحد، 07 مارس 2021 02:39 م
تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الغربية.. فيديو صرف المعاشات الخاصة لكبار السن
الغربية محمد طارق

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نشر "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل مكتب بريد مدينة زفتي الرئيسي التابعة لمحافظة الغربية ، لمتابعة صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، وكذلك صرف المعاشات الخاصة لكبار السن وسط إجراءات احترازية مشددة .

وقال محمد شهاب الدين مدير مكتب بريد زفتي الرئيسي لـ" اليوم السابع"، إن المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بدأت منذ بداية جائحة كورونا شهر مارس الماضي، وذاك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار بصرفها للمتضررين من الجائحة.
 
وأضاف أنه تم صرف مرحلتين خلال الفترة السابقة لجميع المستفيدين واليوم تتم صرف المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تتم عملية الصرف داخل المدارس ومراكز الشباب لتنظيم المواطنين واتباع الاجراءات الاحترازية ، موضحا أنه الآن تم استخراج كارت " ATM " للتسهيل علي المستفيدين ومنع الزحام.
 
فيما قال حمادة ابو زيد احد المتطوعين لتنظيم المواطنين ، إنهم قاموا بتجميع شباب المدينة المتطوعين في العمل الخدمي وتم توفير كراسي ومظلات لحماية كبار السن من اشعة الشمس داخل مكتب البريد مع توفير الكمامات والمطهرات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

 


العمالة الغير منتظمة

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