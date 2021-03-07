تعليم المنيا: لا توجد شكاوى من امتحانات الصف الثالث الإعدادى

المنيا- فريق المحافظات

قال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق اليوم، أى شكاوى من امتحانات الصف الثالث الإعدادى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 103 طلاب وطالبات من المنتظمين خلاف طلاب الدمج والمنازل، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، وقال تفقدت برفقة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عددا من اللجان ووجدنا الأمور تسير بشكل متميز جدا والأغلبية من الطلاب أدوا الامتحانات بشكل سريع.

ولفت الرشيدى إلى أن محافظة المنيا من اليوم الأول فى امتحانات النقل وخاصة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ونحن فى مقدمة المحافظات، وأكد أن طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا الامتحانات اليوم بانتظام ولا توجد مشكلة فى السيستم والجميع دخل الامتحانات بسهولة.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية المتبعه فى الامتحانات نجحت بشكل كبير فى الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.