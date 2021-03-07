"تعليم الإسكندرية": متابعة سير إمتحان الإعدادية من خلال غرفة العمليات المركزية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم على متابعة سير امتحان الشهادة الإعدادية المجمع متعدد التخصصات ،حيث أدى 83 ألف و 776 طالب وطالبة الامتحان اليوم، فيمت تم إستكمال إمتحانات الصف الثاني الثانوي ،حيث أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 40 ألف و 591 طالب وطالبة

وأشار "سعد"، إلى أن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفيزياء وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، مشيرا أن الفترة الثانية مادة الامتحان هى مادة التاريخ وبدأت فى الساعه الثانية عشر .

وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

وأشار سعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن أمان الطلاب له أولوية قصوى، فضلًا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري قبل وبعد الامتحانات.

وأشار سعد إلى التأكيد على ارتداء الطلاب والملاحظين وجميع العاملين بالمدرسة الكمامات مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتقليل كثافة الطلاب داخل لجان الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والعمل على حسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.