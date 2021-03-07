تعرف على سعر الدولار أولى أيام الأسبوع 7-3-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه، وذلك فى أولي أيام تعاملات البنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى "الاسكندرية" فانخفض قرشين ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعر إغلاق الخميس الماضى كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل أظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد، نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير، وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9% على أساس سنوي في فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3%. وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس كان بـ 15.64 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس كان بـ 15.74 جنيه. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.