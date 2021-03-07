تشميع الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة مكبرة، لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية لغلق وتشميع عدد من الجراجات المخالفة والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات، وكذا لغلق وتشميع عدد من المحلات التجارية لإدارتها بدون ترخيص وكذا للخطر الداهم بناءً على تكليفات الصحة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لمواجهة جميع المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط- وفي إطار جهود الوحدة المستمرة برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة.



اغلاق الجراجات المخالفة



تشميع الجراجات المخالفة