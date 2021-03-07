اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشميع الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 05:47 م
تشميع الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط.. صور اغلاق الجراجات المخالفة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة مكبرة، لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية لغلق وتشميع عدد من الجراجات المخالفة والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات، وكذا لغلق وتشميع عدد من المحلات التجارية لإدارتها بدون ترخيص وكذا للخطر الداهم بناءً على تكليفات الصحة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لمواجهة جميع المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط- وفي إطار جهود الوحدة المستمرة برئاسة  اللواء حسين لبيب وإشراف  نواب المدينة.

اغلاق الجراجات المخالفة
اغلاق الجراجات المخالفة

 

تشميع الجراجات المخالفة
تشميع الجراجات المخالفة

 

حملة أمنية موسعة
حملة أمنية موسعة

دمياط

اخبار دمياط

راس البر

الجراجات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة