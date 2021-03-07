ترامب فى زيارة إلى نيويورك للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة نيويورك دايلي نيوز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يصل إلى مدينة نيويورك في أول زيارة له منذ مغادرته البيت الأبيض ليلة الأحد .

بعد انتشار تقارير عن زيارة نيويورك، يوم السبت ، أفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تستعد لزيادة الأمن حول برج ترامب في وسط مانهاتن.

كان منزل ترامب، في نيويورك موضع احتجاجات وحضور مكثف للشرطة منذ بداية ترشحه للبيت الأبيض في صيف 2015 وحتى نهاية فترة ولايته في المنصب في أعقاب هجوم الكابيتول في 6 يناير.

في يوليو 2020 ، وسط احتجاجات وطنية من أجل العدالة العرقية وإصلاح الشرطة ، رسمت سلطات المدينة عبارة "حياة السود مهمة" في الشارع خارج برج ترامب، وادعى العمدة بيل دي بلاسيو أنه "حرر" هذا الجزء من المدينة، وتم تخريب اللوحة الجدارية بشكل متكرر.

يحتفظ الرئيس السابق بقبضته على السياسة الجمهورية، ويتصدر بانتظام استطلاعات الرأي للمرشحين الرئاسيين المحتملين لعام 2024، لكن هذا الأسبوع طالب الحزب بالتوقف عن جمع التبرعات باستخدام اسمه.

أصبح مستقبل ترامب، في فلوريدا موضع تساؤل، على الرغم من أنه يمتلك منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش ، إلا أن اتفاقية عام 1993 تنص على أنه لا يمكنه العيش هناك بشكل دائم.

وفي الشهر الماضي ، حصل الرئيس السابق على تعليقات إيجابية من محامي المدينة ، في جلسة استماع شملت السكان الذين يريدون إلزام ترامب بهذه الصفقة ومن المقرر صدور القرار النهائي في أبريل.