تداول 63 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر.. و246 ألف طن بميناء الإسكندرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 63 ألف طن بضائع، و648 شاحنة، وأوضحت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها، أن حركة الواردات شملت 4731 طن بضائع و393 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 58296 طن بضائع و255 شاحنة .

بينما شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Vishva Ekta وعلى متنها 52 ألف طن فوسفات متجهة للهند كما تغادر ثلاث سفن اخرى وهى امل ، محبة ، نما اكسبريس اليوم .

واستقبل ميناء سفاجا البحري بالأمس ست سفن وهى الحرية ، دليلة ، امل ، محبة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية " وصول وسفر " للسفينتين سينا وبريدج .

وعلى جانب آخر، انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 246,184 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3,661 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 14,740 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقال بيان ميناء الإسكندرية اليوم إنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 74 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 45 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.