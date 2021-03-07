تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بالجيزة.

اعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه بمنطقة المنيب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وأشار إلى أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل، مقيم بالجيزة، فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.