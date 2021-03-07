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تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس شابين بحلوان

الأحد، 07 مارس 2021 10:48 ص
تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس شابين بحلوان حادث تصادم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيق ، لتسببه في مصرع شاب وإصابة آخر ، بمنطقة حلوان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة شاب وآخر مصاب فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.

 

ومن خلال التحريات حول الحادث، تبين أن سائق سيارة ميكروباص اصطدم بدراجة بخارية يستقلها شابين، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالى الضحية والمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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