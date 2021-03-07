اليوم السابع
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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 5 أبريل

الأحد، 07 مارس 2021 03:07 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 5 أبريل المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور، تهدف إلى العنف وإجراء عمليات إرهابية ضد الدولة والنظام الحاكم، إلى جلسة 5 أبريل المقبل. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ابراهيم، ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون والدستور مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المستشار معتز خفاجي

عمليات إرهابية

محكمة جنايات أمن الدولة

إرهاب

أخبار المحاكم

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