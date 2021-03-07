بلجيكا تسجل 2799 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 2799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد- 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 785 ألفا و809 حالات.
وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم /الأحد/ - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و240 حالة، وذلك عقب تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.
يذكر أنه تم اعطاء 943 ألفا و152 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف ارجاء بلجيكا.
بلجيكا تسجل 2799 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاةالأحد، 07 مارس 2021 05:02 م
بلجيكا - أرشيفية
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سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 2799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد- 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 785 ألفا و809 حالات.
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