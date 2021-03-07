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بلجيكا تخرج من الحجر الصحى تدريجيًا غدا مع الإبقاء على حظر السفر حتى عيد الفصح

الأحد، 07 مارس 2021 12:36 م
بلجيكا تخرج من الحجر الصحى تدريجيًا غدا مع الإبقاء على حظر السفر حتى عيد الفصح رئيس وزراء بلجيكا
كتبت: هناء أبو العز

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بعد ما يقرب من عام من الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة البلجيكية لإحتواء الوباء، أعلنت  اللجنة الاستشارية فك الإغلاق أو الخروج التدريجي من الحجر الصحي، من خلال خطة من 3 مراحل.

المرحلة الأولى تدخل حيز التنفيذ في 8 مارس، حيث يُسمح بالتجمعات الخارجية لعشر أشخاص بدلاً من 4 أشخاص حاليا، وتجهيز الجنازات بمعدل 50 شخص بدلاً من 15 حالياً ، بحد أقصى شخص واحد لكل 10 م²، واستئناف المحاضرات وجهًا لوجه في الحرم الجامعي يومًا واحدًا في الأسبوع  بدءًا من 15 مارس .

أما المرحلة الثانية، فتبدأ من 1 أبريل، حيث يمكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مع عدد محدود من المشاركين، و تنظيم الأحداث الثقافية في الهواء الطلق في حضور 50 متفرجًا فقط لا أكثر، وإعادة فتح المتنزهات الترفيهية، ويمكن للمخيمات الكشفية إستئناف نشاطها.

وفى المرحلة الثالثة المسماة التصفية الداخلية اعتبارًا من 1 مايو، سيتم إعادة فتح قطاع الضيافة، ولم تحدد اللجنة الاستشارية أي جزء من القطاع تحديدا، وبالتالي سيتم السماح للفنادق والمطاعم التي تتبع هذا القطاع بالعمل مرة أخرى، وممارسة الرياضة في الداخل في مجموعات صغيرة ،وكذلك إستئناف الأحداث الثقافية الداخلية.

وقررت اللجنة الاستشارية الإبقاء على الحظر المفروض على السفر غير الضروري حتى 18 أبريل ، أي نهاية عطلة عيد الفصح.

 

 


بلجيكا

الحجر الصحى

حظر السفر

عيد الفصح

وباء كورونا

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