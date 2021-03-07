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بعثة الأمم المتحدة بليبيا: انعقاد جلسة البرلمان غدا فى سرت سيؤكد وحدة البلاد

الأحد، 07 مارس 2021 05:47 م
بعثة الأمم المتحدة بليبيا: انعقاد جلسة البرلمان غدا فى سرت سيؤكد وحدة البلاد ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أهمية عقد جلسة موحدة لمجلس النواب الليبي غدا الاثنين في سرت، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن انعقاد جلسة البرلمان غدا الاثنين في سرت سيؤكد وحدة البلاد وشرعية المؤسسات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الليبى، يوم غد الاثنين، على التشكيلة الحكومية التى قدمها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها فى البلاد عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة من ملتقى الحوار السياسى.

 ووصل رئيس ديوان مجلس النواب الليبى عبدالله المصرى إلى مطار القرضابية الدولى مساء السبت، حيث كان فى استقباله النائب عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت سالم عامر ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت.

 

 


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