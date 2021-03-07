بريطانيا تطالب طهران بإطلاق سراح البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف

كتب أحمد عرفة

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونددت وزارة الخارجية البريطانية بطريقة تعامل إيران غير المقبولة مع نازنين زاغري راتكليف.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: على إيران السماح لـ نازنين زاغري راتكليف بالعودة بأسرع وقت ممكن.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.