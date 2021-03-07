برلمانى ألمانى يعلن انسحابه من العمل السياسى وتقديم استقالته بسبب صفقة كمامات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن نيكولاس لوبل برلمانى ألمانى من الحزب المسيحى الديمقراطى الذى تنتمى إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انسحابه من العمل السياسي على خلفية قضية تتعلق بصفقات ذات صلة بشراء كمامات الوقاية من كورونا، وتقديمه استقالته نهاية أغسطس القادم، وعدم ترشح نفسه فى انتخابات سبتمبر.

وأكد نيكولاس فى تصريحات نقلتها دوتش فيله الألمانية، أنه لن يرشح نفسه بعد ذلك للانتخابات البرلمانية القادمة فى سبتمبر القادم، وأنه سوف ينهى على الفور عضويته فى الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى المكون من حزب ميركل والحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا.

وقال السياسي الألماني معللاً قراره: أنا أتحمل مسؤولية أفعالي واتخذ العواقب السياسية اللازمة، مؤكداً أنه انتهك متطلبات مناصبه السياسية بأفعاله، واستطرد موضحاً:أود الاعتذار عن ذلك لكل المواطنات والمواطنين بالبلاد.

يذكر أن لوبل أقر يوم الجمعة بمشاركته فى صفقات تتعلق بأقنعة الوقاية من كورونا، وأن شركته تلقت عمولات بقيمة 250 ألف يورو تقريباً؛ لأنها قامت بدور الوساطة فى عقود شراء أقنعة بين مورد في ولاية بادن-فورتمبرج وشركتين خاصتين في مدينتي هايدلبرج ومانهايم.

ورغم أن لوبل أقر سريعاً بخطئه، إلا أنه انسحب في البداية فقط من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، ولكن ذلك لم يكف منتقديه، حتى داخل الاتحاد المسيحي نفسه، وزادوا من الضغط عليه لاتخاذ إجراءات أخرى .