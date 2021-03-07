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بدء تسليم 1128 وحدة بمشروع "سكن مصر" في حدائق أكتوبر اليوم

الأحد، 07 مارس 2021 08:04 ص
بدء تسليم 1128 وحدة بمشروع "سكن مصر" في حدائق أكتوبر اليوم سكن مصر
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الأحد تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين في مدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 11/4/2021.
 
وأوضح أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٢ و ٧٣، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٣ و ١٠، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٤ و ٦٧، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٥ و ١٦٣، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٦ و ١٩٧، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠٥  و ١٩٨، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٦٤ و ٦٩، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٩ و ٧١، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠ و ٢٠٠، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٦٥ و ٧٧، يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام ٢١ و ٢٠٢ و ٢٠٧، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، 
 
وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١١٨ و ١٠٤، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٩ و ١٠٥، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢١ و ١٠٦، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٠٧ و ١٠٣ يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٨ و ١٢٢، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢٧  و ١٢٣، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٨ و ١٢٤، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٩ و ١١٤، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١١ و ١٠١، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٥ و ١١٣، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٢ و ١٢٦، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وزاره الاسكان

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