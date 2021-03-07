اليوم السابع
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بايدن يوقع على أمر تنفيذي للتوسع فى تيسيرات التصويت فى الانتخابات

الأحد، 07 مارس 2021 08:33 م
بايدن يوقع على أمر تنفيذي للتوسع فى تيسيرات التصويت فى الانتخابات الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد على أمر تنفيذي يوسع من التدابير التي من شأنها التيسير في إجراءات التصويت أمام مواطنيه خلال العملية الانتخابية.
ووفقا لبيان أصدره البيت الأبيض اليوم ، فإن هذا يأتي في إطار ما يعتبر خطوة مبدئية لمساعي الرئيس بايدن لحماية حق الانتخاب وضمان حرية مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على حزمة من التدابير المتعلقة بالانتخابات تستهدف ضمان حقوق الانتخاب، واستحداث بنود توسع من نطاق التصويت المبكر وعبر البريد وتيسير عملية التسجيل لمن لهم أهلية التصويت من الأمريكيين.
ويتضمن هذا الأمر التنفيذي توجيهات لجميع الوكالات الفيدرالية بتقديم مقترحات في غضون 200 يوم بشأن إجراءات التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية، إلى جانب مساعدة الولايات في تلك الإجراءات وفقا للقانون الوطني للتسجيل الانتخابي.
وكان مسئول بالإدارة الأمريكية قد ذكر في تصريحات له أمس السبت أن التزام الرئيس بايدن بالديمقراطية يشمل تسهيل قيام الناخبين الأمريكيين بممارسة حقوقهم الأصيلة للتصويت وإتاحة الموارد للمؤسسات الفيدرالية لتوسيع فرص التسجيل خلال عملية الاقتراع وتوفير المعلومات بشأن المشاركة في العملية الانتخابية.


جو بايدن

البيت الأبيض

إدارة بايدن

الانتخابات الأمريكية

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