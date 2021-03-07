بايدن يعلن بدء توزيع شيكات "الإغاثة من كورونا" بـ1400 دولار الشهر الحالى

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن شيكات التحفيز البالغة 1400 دولار سيبدأ توزيعها فى مارس.

قالت صحيفة "ذا هيل" إن المدفوعات تأتى بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بنحو 1.9 تريليون دولار فى تصويت حزبى 50-49، وهى الجولة الأولى من فحوصات التحفيز التى سيتم تقديمها فى عهد بايدن، وذكرت رويترز أن المدفوعات ستذهب إلى 85 % من الأمريكيين.

اجتاز الرئيس السابق ترامب فحصين للتحفيز العام الماضى، أحدهما بمبلغ 1200 دولار والآخر مقابل 600 دولار.

تمت مناقشة مشروع القانون البالغ 1.9 تريليون دولار لأسابيع بين أعضاء مجلس الشيوخ، مع أحكام مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا.

توفر هذه الخطة للعائلات التى تكافح أكبر قدر من المساعدة التى يحتاجون إليها لتجاوز هذه الأزمة، قال بايدن بعد تمرير مشروع القانون: "هذه الخطة تمنح الشركات الصغيرة فى هذا البلد فرصة قتالية للبقاء على قيد الحياة".

هذا هو أول مشروع قانون رئيسى كان الديمقراطيون قادرين على تمريره بعد فوزهم فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض خلال انتخابات 2020.

وأضاف بايدن: "إنه يوم جيد اليوم. عندما تولى المنصب قبل 45 يومًا، وعدت الشعب الأمريكى بأن المساعدة فى الطريق، اليوم أستطيع أن أقول إننا اتخذنا خطوة عملاقة أخرى إلى الأمام فى الوفاء بهذا الوعد بأن المساعدة فى الطريق".