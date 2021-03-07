بابا الفاتيكان يصل محافظة أربيل العراقية

وصل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل.
وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، إن "قداسة البابا وصل اليوم الأحد إلى محافظة أربيل وسيقيم قداسا كبيرا في ملعب فرانسو حريري بحضور عدد كبير من المواطنين".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن البابا فرنسيس سيعقد قداسا كبيرا في أربيل، لافتا إلي أن جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عال وحسب التوقيتات المقررة له".
بابا الفاتيكان يصل محافظة أربيل العراقيةالأحد، 07 مارس 2021 04:40 م
البابا فرنسيس
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وصل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل.
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