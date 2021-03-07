اليوم السابع
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المستشار منى عبد الباقي تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بأسوان

الأحد، 07 مارس 2021 03:44 م
المستشار منى عبد الباقي تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بأسوان المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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قامت المستشار منى عبد الباقي أمين بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية بأسوان، وذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
 
 
النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
 
 

المستشار منى عبد الباقي

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