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المرصد السورى: تدريبات لميليشيات إيرانية بمناطق نفوذها فى بادية الميادين

الأحد، 07 مارس 2021 05:18 م
المرصد السورى: تدريبات لميليشيات إيرانية بمناطق نفوذها فى بادية الميادين سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن هناك تدريبات لميليشيات إيرانية فى مناطق نفوذها فى بادية الميادين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السورى، إن تدريبات الميليشيات الإيرانية فى بادية الميادين تتم بإشراف ضباط من الحرس الثوري.

وفى وقت سابق قال مصدر بالمعارضة المسلحة والمرصد السورى، إن ضربات صاروخية فى شمال سوريا قرب الحدود التركية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين الجمعة الماضية.

وقال شاهد وقناة (الإخبارية) التلفزيونية السورية الرسمية فى وقت سابق إن انفجارات وقعت فى مصافى نفط قرب بلدتى الباب وجرابلس، الخاضعتين لسيطرة مقاتلين تدعمهم تركيا.

 

 

 

 


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