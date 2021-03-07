المدارس المصرية اليابانية للطلاب: إما الحضور أو الدراسة أونلاين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، تشكيل لجنة للتواصل مع أولياء الأمور، لعمل استطلاع وبحث حول رغبة ولى الأمر فى الترم الثاني، وما إذا كان يفضل حضور الطالب إلى المدرسة (فى هذه الحاله يتوجب عليه كتابة إقرار بذلك للمدرسة، وعدم حضور الطالب إلى المدرسة وتلقى الدروس أونلاين) علما بأن الفصل الدراسى الثانى سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائى.

كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.