المبعوث الأممى لليبيا: جلسة "النواب الليبى" غدًا خطوة لوحدة البلاد وسيادتها

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها في ليبيا يان كوبيش أهمية عقد مجلس النواب الليبي جلسته غدًا الاثنين في مدينة سرت، معتبرًا أنها خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
ودعا كوبيش - في بيان للبعثة اليوم الأحد نقلته بوابة الوسط الليبية - إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا في مدينة سرت "تحت أية ذريعة"، باعتبارها الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.
وشدد كوبيش قائلا: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".
المبعوث الأممى لليبيا: جلسة "النواب الليبى" غدًا خطوة لوحدة البلاد وسيادتهاالأحد، 07 مارس 2021 10:22 م
المبعوث الأممى في ليبيا يان كوبيش
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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها في ليبيا يان كوبيش أهمية عقد مجلس النواب الليبي جلسته غدًا الاثنين في مدينة سرت، معتبرًا أنها خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
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