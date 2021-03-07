الكويت تدين مواصلة الحوثيين استهداف مدنيين ومنشآت مدنية بالسعودية

أدانت الخارجية الكويتية مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
واعتبرت الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية و تقويضا لاستقرار المنطقة و تحديا للقانون الدولي والإنساني.
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
الكويت تدين مواصلة الحوثيين استهداف مدنيين ومنشآت مدنية بالسعوديةالأحد، 07 مارس 2021 11:37 م
الكويت - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت الخارجية الكويتية مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
العربية: مقتل 8 مهاجرين بحريق فى معسكر احتجاز يديره الحوثيين فى صنعاءالأحد، 07 مارس 2021 09:59 م
وزير الإعلام اليمنى: تصعيد الحوثيين يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانيةالأحد، 07 مارس 2021 08:29 م
إصابة 6 أطفال بشظايا قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثى فى تعزالأحد، 07 مارس 2021 07:42 م
الإريانى: هجمات الحوثيين تؤكد أنهم مجرد أداة لزعزعة أمن اليمنالأحد، 07 مارس 2021 07:28 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة